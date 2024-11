Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag mit festeren Kursen in den November. Die Vorgaben aus den USA sind zwar schwach. Aber nach den negativen Vortagen sei der Markt reif gewesen für eine technische Erholung, heisst es im Handel. Die Gewinne dürften aber nicht sehr gross ausfallen. Denn vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten sei nicht damit zu rechnen, dass sich die Anleger - trotz Monatsanfang - allzu weit aus dem Fenster lehnen. Zudem sorgten auch die US-Präsidentschaftswahlen in der kommenden Woche für Zurückhaltung bei den Anlegern.