Derweil arbeiten Washington und Teheran trotz der Angriffe gegen den Iran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Die Märkte gingen denn auch davon aus, dass sich diese jüngste Eskalation als begrenzt und von kurzer Dauer erweisen werde, heisst es in einer Einschätzung von IG. Ein Händler bezeichnete die jüngsten Entwicklungen als «keineswegs überraschend». Sie würden dem altbekannten Schema folgen: Der Iran gehe an die Grenzen, die USA reagierten mit Gegenmassnahmen, der US-Präsident sage etwas Verrücktes, alle gerieten ein wenig in Panik, dann behaupte Trump, der Iran habe Kontakt aufgenommen, um alles zu klären, und die Lage beruhige sich wieder.
Ölpreis wieder tiefer
Die Ölpreise befinden sich entsprechend wieder auf dem Rückzug. Nachdem am Mittwoch der Preis für ein Fass der Sorte Brent erstmals seit über zwei Wochen wieder kurzzeitig über 80 US-Dollar geklettert war, sanken die Preise am Vortag bereits wieder kontinuierlich. Im frühen Geschäft liegt der Preis bei gut 76 Dollar.
Der Leitindex SMI steigt bis um 09.15 Uhr um 0,41 Prozent auf 14'273,60 Punkte. Dennoch zeichnet sich auf dem aktuellen Niveau ein negativer Wochensaldo ab. Von den 20 Titeln notieren 14 höher und 6 tiefer. Der Mid-Cap-Index SMIM zieht um 0,37 Prozent auf 3129,77 Punkte an und der breite SPI um 0,36 Prozent auf 20'069,74 Punkte.
Innerhalb des SMI legen Logitech (+2,3 Prozent) und Amrize (+1,7 Prozent) am meisten zu. Den stärksten Einfluss auf den Gesamtmarkt haben indes die klar höheren Roche (+1,4 Prozent) und Novartis (+1,1 Prozent).
Nebst Amrize sind weitere baunahe Aktien wie Holcim (+0,7 Prozent) und Sika (+0,7 Prozent) ebenfalls gesucht, Geberit (+0,4 Prozent) etwas moderater.
Im breiten Markt ziehen EMS Chemie nach über Erwarten starken Halbjahreszahlen und einem erhöhten Ausblick für den Jahresumsatz um 2,6 Prozent an, wobei die Aktie schon seit Jahresbeginn sehr gut gelaufen ist. Die ZKB etwa geht davon aus, dass sich das Unternehmen weiterhin positiv entwickeln dürfte.
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(AWP)