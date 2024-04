Die Schweizer Aktienbörse zieht am Dienstag im frühen Geschäft kräftig an. Positive Vorgaben aus den USA und Kursgewinne des Marktschwergewichts Novartis ziehen den SMI nach oben. Gefragt sind zudem Wachstums- und Technologietitel, die nach der Erholung der Mitbewerber an der US-Technologiebörse Nasdaq am Vortag ebenfalls gekauft werden. Sie hätten zuletzt darunter gelitten, dass die Zinssenkungsfantasie ausgepreist worden sei, heisst es am Markt.