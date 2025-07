Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Freitag etwas fester. Dabei setzt der Leitindex SMI erneut zu einem Angriff auf die 12'000 Punkte-Marke an, an der er zuletzt mehrfach gescheitert ist. Als Gründe für die freundliche Tendenz erwähnen Händler die positiven Vorgaben aus den USA. Die US-Indizes hatten am Vortag ihre Gewinne nach dem europäischen Handelsende noch ausgebaut, und an der Technologiebörse Nasdaq gab es sogar einen neuen Rekord.