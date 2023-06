Die Inflationsrate sei im Mai 2022 besonders hoch ausgefallen. Daher dürfte der Rückgang der Jahresrate mathematisch bedingt jetzt besonders stark ausfallen, sagt ein Marktbeobachter. Sollte sie Inflation wie erwartet in Richtung 4 Prozent fallen, stehe einer Zinspause in den USA nichts mehr im Weg. Dies gelte umso mehr, weil die Konjunktur Zeichen einer Abschwächung zeige. Derzeit steht der US-Leitzins bei 5,00 bis 5,25 Prozent. Dagegen wird von der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht, eine Erhöhung erwartet.