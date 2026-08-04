Derweil gibt es einmal mehr Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Präsident Trump kündigte nach der Absage neuer Angriffe nun wieder Gesprächsrunden an. Gleichzeitig ist in der Strasse von Hormus erneut ein Handelsschiff angegriffen worden. Damit zeige sich ein bekanntes Muster - für nachhaltige Anstiege brauche die Börse aber greifbare Fortschritte, so ein Händler. Entsprechend sei weiterhin Wachsamkeit geboten. Am Nachmittag richtet sich dann der Blick auf US-Konjunkturdaten wie die Auftragseingänge oder den Jolts-Bericht zu den offenen Stellen.