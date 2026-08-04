Derweil gibt es einmal mehr Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Präsident Trump kündigte nach der Absage neuer Angriffe nun wieder Gesprächsrunden an. Gleichzeitig ist in der Strasse von Hormus erneut ein Handelsschiff angegriffen worden. Damit zeige sich ein bekanntes Muster - für nachhaltige Anstiege brauche die Börse aber greifbare Fortschritte, so ein Händler. Entsprechend sei weiterhin Wachsamkeit geboten. Am Nachmittag richtet sich dann der Blick auf US-Konjunkturdaten wie die Auftragseingänge oder den Jolts-Bericht zu den offenen Stellen.
SMI im Plus
Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,36 Prozent hinzu auf 14'422,90 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte legt um 0,54 Prozent auf 3147,17 Punkte zu und der breite SPI um 0,39 Prozent auf 20'286,75 Punkte.
Die Halbjahresberichtssaison gönnt sich nach den übervollen Vorwochen zunächst eine kurze Verschnaufpause. An der SMI-Spitze stehen ABB (+2,4 Prozent), die in letzter Zeit stark von der KI-Euphorie mitgezogen werden. Das Verliererfeld wird von Richemont (-0,7 Prozent) angeführt, gefolgt vom Schwergewicht Nestlé (-0,5 Prozent).
In der zweiten Reihe ragen AMS Osram (+8,1 Prozent) nach Quartalszahlen heraus. Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat mehr verdient als erwartet. Auch Branchenkollegen wie VAT (+2,2 Prozent), Comet (+3,4 Prozent) oder Inficon (+2,7 Prozent) sind gefragt.
dm/uh
(AWP)