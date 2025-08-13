Mit Rekorden der Wall Street im Rücken ist der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch ebenfalls im grünen Bereich in den Handel gestartet. Nachdem die Inflation in Amerika weiter auf der Stelle tritt, ist der Weg für eine Zinssenkung im September wohl frei. Entsprechend gut war die Stimmung an den US-Märkten, wobei sowohl der S&P 500 als auch die Tech-Börse Nasdaq neue Rekorde erreichten. Auch an den asiatischen Börsen ging es nach oben.