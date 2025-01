Die Schweizer Börse ist zur Wochenmitte mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dow Jones hatte am Vorabend seine Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut, was sich hierzulande nun positiv auswirkt. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens bleibt der neue US-Präsident Donald Trump. Anleger setzten darauf, dass die US-Wirtschaft unter ihm einen Schub erhalten wird.