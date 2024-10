Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handelstag am Donnerstag auf der freundlichen Seite eröffnet. Nach drei Tagen mit Kursverlusten startet der Leitindex SMI damit einen weiteren Versuch zur Gegenbewegung. Die Vorgaben aus den USA sind allerdings klar negativ, was in Marktkreisen auf die weiter steigenden Anleihe-Renditen zurückgeführt wird. Diese würden seit Wochenbeginn die Lust auf Aktien bremsen, heisst es dazu etwa bei CMC Markets. Hierzulande stehen nach Zahlen verschiedene Unternehmen im Fokus, international gesehen interessiert vor allem der Einkaufsmanagerindex in der Eurozone, welcher am Vormittag publiziert wird.