Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Während die US-Börsen nur wenige Impulse lieferten - insbesondere die Nasdaq kam durch Kursverluste bei Nvidia unter Druck -, entwickelten sich die Börsen in Asien positiv. Insgesamt halte sich aber ein gewisses Mass an Unsicherheit im Markt, hiess es aus dem Handel. Zwar habe es mal keine neuen Zolldrohungen aus Washington gegeben, dafür schwelt weiter eine mögliche Eskalation zwischen dem Iran und den USA im Hintergrund.