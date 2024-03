Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit festeren Notierungen in den Handelstag gestartet. Für gute Laune sorgt der US-Softwareriese Oracle, der am Vorabend nachbörslich seinen Quartalsbericht vorlegte. Börsianer rechnen aber mit einem zumindest in der ersten Sitzungshälfte eher zurückhaltenden Handel, denn am frühen Nachmittag werden in den USA die neuesten Teuerungsdaten publiziert. Und diese könnten Aufschluss geben über den Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed.

12.03.2024 09:30