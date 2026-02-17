Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Dienstag im frühen Handel leicht an und hat dabei ein neues Rekordhoch erreicht. Zwar sind die Vorgaben aus dem Ausland dünn, weil in den USA am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde und auch in Asien viele Börsen ebenfalls wegen Feiertagen geschlossen waren. Händler verweisen aber auf die US-Akten-Futures. Dies hatten zunächst für die US-Börsen eine tiefere Eröffnung signalisiert, haben sich von ihren Tiefstwerten dann aber wieder gelöst. Dies sorge nun auch hierzulande für steigende Kurse.