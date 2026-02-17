Impulse für das weitere Geschehen erhoffen sich die Marktteilnehmer von den Gespräche zum Krieg in der Ukraine und zum Iran in Genf. Zudem werden heute einige Konjunkturzahlen - etwa der deutsche ZEW-Index oder der Empire State Manufacturing Index aus New York - veröffentlicht. Im weiteren Wochenverlauf stehen aus den USA noch das Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar, BIP-Zahlen für das vierte Quartal und die PCE-Daten auf dem Programm.
Der SMI steigt um 09.20 Uhr um 0,47 Prozent auf 13'720,83 Punkte. Der 30 Titel umfassende SLI rückt um 0,44 Prozent vor auf 2171,88 und der breite SPI um 0,35 Prozent auf 18'887,30 Zähler. 24 SLI-Titel ziehen an und sechs geben nach.
Die Aktien der Versicherer setzen ihren Aufwärtstrend vom Vortag fort. Swiss Re, Zurich und der Helvetia Baloise gewinnen bis zu 1,9 Prozent. Gefragt sind zudem Logitech, (+1,4 Prozent) sowie die zuletzt arg geprügelten Sonova und Lonza (je +1,0 Prozent).
Auf der anderen Seite reihen sich die Aktien der zyklischen ABB (-1,2 Prozent), Holcim (-0,9 Prozent) und VAT (-0,8 Prozent) sowie des Arzneimittelherstellers Sandoz (-0,4 Prozent) und der Grossbank UBS (-0,1 Prozent) bei den Verlierern ein.
Bei den Nicht-SMI-Werten fallen Avolta (+5,3 Prozent) positiv auf. Die UBS hat den Titel des Reisedetailhandelskonzerns auf «Buy» hochgestuft. Die Aktien von DKSH (+2,5 Prozent) legen nach Zahlen zu. Die Handelsgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz praktisch auf Vorjahresniveau gehalten, aber zugleich den Kern-Betriebsgewinn gesteigert. Nun soll die Dividende erhöht werden.
Massiv unter Druck stehen dagegen Also (-12 Prozent). Der IT-Grosshändler Also hat 2025 beim Umsatz und operativen Ergebnis deutlich zugelegt. Der Reingewinn fällt zwar leicht tiefer aus als im Vorjahr, dennoch will das Unternehmen die Dividende erhöhen. Die Aktien von Basilea (-5,2 Prozent) geben nach Zahlen ebenfalls nach. Flughafen Zürich büssen 3,5 Prozent ein. Grund dafür ist das neue Gebührenreglement, das tiefere Einnahmen bringen wird.
pre/uh
(AWP)