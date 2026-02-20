Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Damit stemmt er sich sowohl gegen eher negative Vorgaben als auch gegen die steigende geopolitische Unsicherheit. Denn US-Präsident Donald Trump hat den Ton gegenüber dem Iran verschärft, und nun machen sich Sorgen um einen bevorstehenden Militärschlag breit. Wie weit sich Anleger vor dem Wochenende aus dem Fenster wagen, muss sich laut Händlern noch zeigen.