Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Händler verwiesen auf die Wende an der Wall Street. Zwar hatten die Indizes dort nach dem langen Wochenende einiges zu verdauen und sind entsprechend zunächst deutlich geschwankt. Zum Handelsschluss retteten sie sich aber trotz immer noch schwelender KI-Sorgen in die Gewinnzone. «Insgesamt hat sich die Stimmung etwas verbessert, die wirkliche Überzeugung fehlt aber noch», kommentierte ein Börsianer. Den Ausschlag geben könnte nun durchaus Nvidia mit seinen Zahlen in der kommenden Woche.