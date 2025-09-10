Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach drei Verlusttagen mit Gewinnen gestartet. Rückenwind gab es aus den USA - die Kurse an der Wall Street legten dank anhaltender Zinshoffnungen zu. Besonders die schwachen US-Arbeitsmarktdaten haben die Tür für eine erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed weit aufgestossen. «Die US-Wirtschaft ist viel schwächer als angenommen», kommentierte ein Händler. Vor den nun anstehenden Preisdaten mehren sich Stimmen, die auch einen grossen Zinsschritt für möglich halten.