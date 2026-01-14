Der Schweizer Aktienmarkt entwickelt sich am Mittwoch zum Start freundlich. Zwar sind die Vorgaben aus den USA eher negativ, in Asien gab es dafür teils deutliche Gewinne. Derweil bleibt die Unsicherheit bei Anlegern hoch angesichts einer drohenden Eskalation im Iran und den Angriffen von US-Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit des Fed. Entsprechend sind sichere Häfen gesucht - Gold und Silber setzten ihre Rekordjagd fort.