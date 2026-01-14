International ist die Agenda indes etwas dichter gefüllt. Auf besonderes Interesse dürften dabei die Zahlen der grossen US-Banken Wells Fargo, Citigroup und Bank of America stossen. Zudem stehen einige Konjunkturdaten an und am Abend mit dem Beige Book der Konjunkturbericht des Fed.
Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,35 Prozent höher auf 13'410,95 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt 0,37 Prozent auf 2169,03 und der breite SPI legt um 0,41 Prozent auf 18'480,21 Zähler zu. Im SLI stehen 20 Gewinnern nur 8 Verlierer gegenüber. Swisscom und Partners Group sind unverändert.
An der Indexspitze klettern Kühne+Nagel (+5,5 Prozent) kräftig nach oben. Goldman Sachs hat die Titel des Logistikers gleich um zwei Stufen von «Sell» auf «Buy» hochgestuft.
Klar im Plus liegen auch Richemont (+1,2 Prozent) und Swatch (+2,3 Prozent). Chinas Aussenhandel hat trotz des Zollstreits einen Rekordüberschuss erreicht.
Sika (+1,7 Prozent) versuchen sich an einer kleinen Gegenbewegung nach den massiven Vortagsverlusten (-9,5 Prozent) in Reaktion auf die Zahlen. Indes versammeln sich am Indexende die Versicherer wie Swiss Life (-0,8 Prozent), Helvetia Baloise (-0,9 Prozent) oder Zurich (-1,1 Prozent).
In der zweiten Reihe springen Ems Chemie (+6,8 Prozent) nach einer Hochstufung durch die UBS nach oben.
dm/hr
(AWP)