Im Fokus stehen am heutigen Tag die US-Arbeitsmarktdaten - sowohl für Oktober als auch für November. Experten weisen darauf hin, dass die teils mit starker Verzögerung nachgereichten Daten durch den Shutdown durchaus mit Vorsicht zu geniessen seien. Schwache Daten könnten Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen nähren, allerdings dürften sie auch nicht zu schlecht ausfallen. «Es wird also mal wieder eine Gratwanderung», kommentierte ein Börsianer.