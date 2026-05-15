Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitag im frühen Handel etwas höher. Viel Schwung hat das Geschäft am Brückentag nach Auffahrt aber nicht, gestützt wird der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten sowie von den Versicherern. Den starken, technologiegetriebenen Vorgaben aus den USA von Auffahrt stehen am Berichtstag klare Verluste in Asien gegenüber, nach ungünstigen Teuerungsdaten aus Japan. Ausserdem sollen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als Vergeltung für iranische Angriffe gemäss Medienberichten ihrerseits Ziele im Iran attackiert haben. Die Zeichen stünden derzeit eher wieder auf Eskalation, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Commerzbank. Entsprechend halten sich die Ölpreise derzeit auf dem jüngst wieder leicht erhöhten Niveau.