Etwas mehr Risikobereitschaft lässt sich an den Kursgewinnen von Papieren wie Richemont (+1,0 Prozent) oder Sika (+0,9 Prozent) ablesen. Aber auch defensiven Valoren wie Roche und Swisscom (je +0,5 Prozent) liegen gut im Markt. Am anderen Ende stehen Alcon (-0,1 Prozent) und Amrize (-1,0 Prozent). Auch UBS (-0,1 Prozent) werden von der alles entscheidenden «Regulierungswoche» mit Vorsicht gehandelt.