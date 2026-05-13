Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch vor dem Feiertag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Unter dem Strich waren die US-Vorgaben positiv und auch die Märkte in Asien zeigten sich freundlich. Derweil bleibt der Iran-Krieg weiter ein Bremsklotz. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden und Teheran kritisiert die Verhandlungsstrategie der USA. «Beide Parteien sind derzeit offenbar nicht in der Lage, eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus zu finden», sagte ein Börsianer am Morgen.