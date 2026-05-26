Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag von neuerlichen Friedenshoffnungen im Iran profitiert. So verdichteten sich über das Wochenende die Hinweise auf eine bevorstehende Lösung des Konflikts, auch wenn die USA am Morgen erneut Angriffe auf Minenschiffe flogen. Eine gewisse Skepsis wie schnell nun ein Deal kommen wird, bleibt aber im Markt. «Es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Einigung angeblich kurz bevorsteht», kommentiert ein Börsianer.