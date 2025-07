Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit einem Rücksetzer in den Handel gestartet. Der Markt müsse einiges verdauen, heisst es von Händlern. So seien die gestrigen US-Arbeitslosenzahlen zwar besser ausgefallen, dämpften dafür aber die Hoffnungen auf Zinssenkungen. Und von der deutschen Industrie kamen schlechte Nachrichten, was auch nicht positiv für die Stimmung hierzulande sei. Zudem müssen die Märkte im Tagesverlauf wegen des «Independence Day» ganz ohne US-Impulse auskommen.