Gegen den Trend geben Lindt & Sprüngli (-0,6 Prozent) nach einem Medienbericht vom Wochenende nach. Der Goldhasen-Hersteller kann die rechtlichen Streitigkeiten in den USA offenbar noch nicht so bald ad acta legen. Lindt wollte eine Sammelklage von amerikanischen Konsumenten vor einem Gericht in New York stoppen lassen, hatte damit aber laut einem Artikel in der «NZZaS» keinen Erfolg.