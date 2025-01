Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag im frühen Handel wenig verändert und pendelt dabei zwischen positiven und negativen Vorzeichen hin und her. Nach sieben Handelstagen mit steigenden Kursen in Folge scheint sich damit eine gewisse Konsolidierungsphase abzuzeichnen. Die Vorgaben aus den USA waren nur knapp positiv, denn die US-Börsen wurden trotz der leichten Gewinne von den Sorgen wegen der Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump umgetrieben. Trump beherrsche die Bewegungen der Börse aktuell und dies werde vermutlich die nächsten Tage, Wochen und Monate so weitergehen, heisst es dazu in Börsenkreisen.