Derweil hat in der Nacht die Mehrheit des US-Senats einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlt nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschliessend die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Insgesamt habe dies die Stimmung an den Märkten verbessert, heisst es aus dem Handel. Gleichzeitig bleibt die US-Zinspolitik ein wichtiges Thema. «Spannend wird nun, wie viele und welche Daten den Notenbankern bis zur Entscheidung zur Verfügung stehen, wenn die Behörden wohl bald wieder ihre Arbeit aufnehmen», sagte ein Börsianer.
Der Leitindex SMI steigt gegen 9.15 Uhr um 0,73 Prozent auf 12'546,22 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt ebenfalls um 0,73 Prozent auf 2044,59 Punkte vor und der breite SPI um 0,70 Prozent auf 17'299,55 Punkte. Im SLI legen 25 Aktien zu, drei geben nach und zwei (Schindler, Geberit) sind unverändert.
An der Indexspitze sind die Aktien der beiden Uhrenhersteller Swatch (+3,6 Prozent) und Richemont (+2,1 Prozent) zu finden. Deren Titel hatten stark unter den hohen Zöllen gelitten und profitieren nun entsprechend von der Hoffnung auf eine Einigung. Givaudan (+1,8 Prozent) legen nach einer Hochstufung auf «Buy» durch Jefferies zu und Roche (+1,1 Prozent) profitieren von einer Studie der Deutschen Bank.
Derweil geben Swiss Re (-0,2 Prozent) als einer der wenigen Verlierer nach. Der deutsche Konkurrent Munich Re hatte schwächere Zahlen vorgelegt. Am Indexende liegen Amrize (-0,6 Prozent).
In der zweiten Reihe sacken Clariant (-4,4 Prozent) nach einer Abstufung von Jefferies auf «Underperform» ab.
dm/uh
(AWP)