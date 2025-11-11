Derweil hat in der Nacht die Mehrheit des US-Senats einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlt nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschliessend die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Insgesamt habe dies die Stimmung an den Märkten verbessert, heisst es aus dem Handel. Gleichzeitig bleibt die US-Zinspolitik ein wichtiges Thema. «Spannend wird nun, wie viele und welche Daten den Notenbankern bis zur Entscheidung zur Verfügung stehen, wenn die Behörden wohl bald wieder ihre Arbeit aufnehmen», sagte ein Börsianer.