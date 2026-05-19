Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag zum Start freundlich gezeigt. Der Markt setzt derzeit seine Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Iran. Allerdings ist auch eine erneute militärische Eskalation nicht vom Tisch. Dreh- und Angelpunkt sind einmal mehr Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte einen angeblich für den heutigen Tag geplanten Angriff abgesagt und zeigte sich optimistisch, dass es zu einem Deal komme. Gleichzeitig drohte er bei einem Scheitern mit erneuten Militärschlägen. Somit bleibe die Skepsis im Markt, auch wenn derzeit die Hoffnung überwiege, sagten Händler. «Derzeit reicht aber ein Funke, um die Stimmung auf die eine oder andere Seite zu kippen.»