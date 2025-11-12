Am Schweizer Aktienmarkt hält die gute Stimmung auch am Mittwoch an. Nach zwei starken Tagen setzte sich dank der Hoffnung auf einen Zoll-Deal mit den USA der Aufwärtstrend fort - wenn auch mit etwas gedrosseltem Tempo. Auch an den anderen Börsen in Europa stehen die Ampeln weiter auf grün. Erste Händler sprechen bereits vom Startschuss für das übliche Jahresendrally.