International rücken derweil mit der Aussicht auf einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit die dann nachzuholenden Konjunkturdaten und dabei insbesondere die Preis- und Arbeitsmarktdaten in den Blick. Denn auf diese achtet die US-Notenbank Fed für die kommenden Zinsentscheide am stärksten. Wann genau die ersten Daten wieder veröffentlicht würden, steht aber noch nicht fest.
Der Leitindex SMI gewinnt um 9.15 Uhr 0,46 Prozent auf 12'761,10 Punkte hinzu und markiert damit den höchsten Stand seit dem Kursrutsch im April. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 0,50 Prozent auf 2080,05 Punkte vor und der breite SPI um 0,38 Prozent auf 17'570,32 Punkte. Im SLI legen 20 Aktien zu, sechs geben nach und vier sind unverändert.
An der Indexspitze zeigen sich Alcon (+7,4 Prozent) mit einem regelrechten Kursfeuerwerk. Bereits am Vortag hatten die Titel in Erwartung der Quartalszahlen kräftig angezogen, nun wurden die Erwartungen insbesondere beim Gewinn übertroffen. Zudem blieb die teils befürchtete erneute Prognosesenkung aus und entsprechend macht sich Erleichterung breit.
Gefragt sind auch weitere Unternehmen aus dem Gesundheits-Sektor wie beispielsweise Sonova (+1,0 Prozent), Straumann (+0,7 Prozent) oder Lonza (+0,6 Prozent). Richemont (+1,8 Prozent) gewinnen nach einer positiven Studie von Jefferies.
Indes verlieren Swiss Life (-2,3 Prozent) nach Zahlen am Ende des Kurstableaus. Der Finanzkonzern hat mit den vorgelegten Resultaten die Erwartungen der Analysten zwar mehr oder weniger erreicht. Der bereits starke Kursanstieg im Jahresverlauf löst aber Gewinnmitnahmen aus.
dm/uh
(AWP)