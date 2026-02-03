Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an seine kräftigen Vortagesgewinne an. Insgesamt verlaufe der Handel wieder in ruhigeren Bahnen, kommentierten Händler. Insbesondere an den Edelmetallmärkten war es zuletzt zu deutlichen Turbulenzen gekommen und die Nervosität war kurzzeitig auch auf die Aktienmärkte übergeschwappt. «Nun sieht es so aus, als hätten wir das Schlimmste hinter uns», sagte ein Börsianer. Anleger hätten recht schnell den Schalter zurück auf «risk-on» gestellt und griffen wieder zu.