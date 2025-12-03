Mit Blick auf die Konjunkturdaten kommt neben dem ISM-Dienstleistungs-Index insbesondere dem privaten ADP-Beschäftigungsreport diesmal eine hohe Bedeutung zu. Denn durch die Datenverzögerungen aufgrund des US-Shutdowns wird der eigentlich für Freitag geplante offizielle Arbeitsmarktbericht erst später veröffentlicht. Somit sind die ADP-Daten eines der letzten Zeichen vom Arbeitsmarkt vor der Fed-Zinsentscheidung kommende Woche.