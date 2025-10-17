Zinssenkungshoffnungen sollten den Markt aber vor einer stärkeren Korrektur bewahren, sagt ein Händler. Die Chancen auf eine Lockerung der Geldpolitik seien intakt. «Und sollte es in den USA wirklich zu einer Krise bei den Regionalbanken kommen, dürfte das Fed ohnehin schnell reagieren», sagt der Händler. Am Vortag hatten kleinere Regionalbanken Probleme mit Krediten offengelegt, was deren Aktien einbrechen liess. Dies schürte Bedenken zur Kreditqualität regionaler Banken, sagte ein Marktbeobachter. Nun fürchteten die Marktteilnehmer, es könnte weitere Probleme geben. «Wo eine Kakerlake ist, da gibt es wahrscheinlich noch mehr», sagte JPMorgan-Chef Jamie Dimon kürzlich.