Ölpreis unter 100 Dollar

Im Zuge der Anzeichen auf Entspannung sanken auch die Ölpreise am Dienstag wieder. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni befindet sich derzeit mit 99 Dollar wieder knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Neben der Geopolitik richten sich die Blicke am Dienstag auf wichtige US-Konjunkturdaten. Im Fokus stehen insbesondere die Erzeugerpreise (PPI) für März, die Hinweise auf den weiteren Inflationsverlauf liefern dürften. Zudem legen mit JPMorgan und Citigroup weitere US-Grossbanken ihre Quartalsberichte vor, nachdem zum gestrigen Wochenstart Goldman Sachs den Zahlenreigen mit insgesamt soliden Resultaten eröffnet hatte.