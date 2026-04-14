US-Präsident Donald Trump hatte sich optimistisch gezeigt, dass der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehrt, obwohl eine erste Verhandlungsrunde am Wochenende an zentralen Differenzen gescheitert war. Gleichzeitig erhöhten die USA mit einer Sperrung der Strasse von Hormus den Druck. Trumps Kalkül könnte Experten zufolge durchaus aufgehen, denn die Hormus-Sperre war bisher Teherans grösstes Druckmittel.
Auch die asiatischen Börsen folgten trotz enttäuschender chinesischer Handelsdaten mehrheitlich den positiven US-Vorgaben. Insgesamt überwiegt damit vorsichtiger Optimismus, auch wenn die Märkte weiterhin anfällig für neue Schlagzeilen bleiben.
Ölpreis unter 100 Dollar
Im Zuge der Anzeichen auf Entspannung sanken auch die Ölpreise am Dienstag wieder. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni befindet sich derzeit mit 99 Dollar wieder knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Neben der Geopolitik richten sich die Blicke am Dienstag auf wichtige US-Konjunkturdaten. Im Fokus stehen insbesondere die Erzeugerpreise (PPI) für März, die Hinweise auf den weiteren Inflationsverlauf liefern dürften. Zudem legen mit JPMorgan und Citigroup weitere US-Grossbanken ihre Quartalsberichte vor, nachdem zum gestrigen Wochenstart Goldman Sachs den Zahlenreigen mit insgesamt soliden Resultaten eröffnet hatte.
Quartalszahlen im Fokus
Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,52 Prozent auf 13'214,41 Punkte hinzu. Der SMIM für die mittelgrossen Werte steigt noch deutlicher um 0,95 Prozent auf 3032,018 Punkte und der breite SPI um 0,73 Prozent auf 18'587,10 Zähler. Auch die anderen europäischen Börsen legen am Dienstag zu.
Von den 20-SMI-Titeln können 19 Titel zulegen. Einziger Verlierer sind Swiss Re (-3,7 oder -5 Franken), allerdings handeln die Papiere Ex-Dividende (8 USD).
Grösster Gewinner ist nach Zahlen Sika (+8,2 Prozent), nachdem der Umsatzrückgang im ersten Quartal geringer ausfiel als befürchtet. Auch gewinnen Givaudan (+4,1 Prozent) nach Zahlen deutlich, wobei der Aromen und Riechstoff-Konzern beim organischen Wachstum positiv überrascht hat.
Auch in der zweiten Reihe dominieren die Gewinner. Besonders deutlich legen etwa Comet (+7,7 Prozent) nach starken Zahlen zum Auftragseingang zu. Im Schlepptau sind auch andere Techwerte wie VAT (+1,7 Prozent), Sensirion (+5,6 Prozent) oder Inficon (+2,6 Prozent) überdurchschnittliche Gewinner. Auch bei Cicor (+5,7 Prozent) werden die Quartalszahlen positiv aufgenommen.
Weiter profitieren Temenos (+4,3 Prozent) von einer Kaufempfehlung der Citigroup.
Polypeptide (+1,7 Prozent) können an die Vortagesgewinne anknüpfen. Gemäss einem Medienbericht vom Freitagabend hat der Peptidhersteller das Interesse mehrerer Private Equity-Gesellschaften auf sich gezogen. Heute hat die Gesellschaft die «Prüfung von strategischen Optionen» bestätigt.
an/hr
(AWP)