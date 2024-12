Die Schweizer Aktienbörse gibt im frühen Handel am Montag leicht nach. Am letzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr sei nicht mehr viel zu erwarten, heisst es am Markt. Viele Marktteilnehmer seien gar nicht mehr anwesend und daher hielten sich die Aktivitäten in Grenzen. Möglicherweise komme es noch zu etwas Window Dressing vor dem Jahresende. Insgesamt sei das Jahr aber gelaufen. «Die Bücher sind zu», sagt ein Händler. Viele Märkte in Europa, unter anderem die Deutsche Börse, beenden den Handel heute vorzeitig. Dagegen findet hierzulande ein regulärer Handel bis 17.30 Uhr statt.