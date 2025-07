US-Präsident Donald Trump hat inzwischen seine Briefe an zahlreiche Länder verschickt. Doch in der Schweiz und in der EU ist die Post noch nicht eingetroffen. Eine Einigung im Zollstreit würde die Aktienmärkte beflügeln, heisst es weiter. Doch bis dahin halte die Phase der Unsicherheit an. Der EU und anderen Ländern ohne Einigung hatte Trump zuletzt mit pauschalen Zöllen in Höhe von 15 oder 20 Prozent gedroht. Zudem könnte in den nächsten Wochen auch die beginnende Bilanzsaison für eine höhere Volatilität sorgen, heisst es weiter.