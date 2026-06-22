Die Ölpreise als Seismograph für die Märkte verharren immerhin auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn. Etwas anders gestaltet sich die Lage an den Bondmärkten. Hier verweist die Expertin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote auf die Renditen der 10- und 30-jährigen japanischen Staatsanleihen, die zum Wochenstart deutlich gestiegen sind. «Den Anlegern wird bewusst, dass die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran möglicherweise nicht zu einer konkreten Einigung führen werden, da es offenbar immer schwieriger wird, Israel in Schach zu halten.»