An den Finanzmärkten haben sich am Donnerstag die abwärts gerichteten Turbulenzen nach einer weiteren Eskalation im Nahen Osten verstärkt. Gegenseitige Attacken auf wichtige Gasfelder treiben die Ölpreise weiter nach oben und geben den Sorgen vor einer grösseren Energiekrise und einer verstärkten Inflation neue Nahrung. Dazu passen auch die Warnungen vom Chef der US-Notenbank, Jerome Powell. Das Fed hat zwar die Zinsen stabil gehalten, Powell betonte allerdings, dass höhere Energiepreise die Inflation kurzfristig in die Höhe treiben werden. Ohne Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation könnte die noch immer erhoffte Zinssenkung laut Powell im laufenden Jahr ausbleiben.