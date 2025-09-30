Im Hintergrund schwelen gewisse Sorgen wegen des drohenden US-Shutdowns, wenn sich der Kongress nicht noch in letzter Minute auf einen Haushalt einigt. Dies könnte auch dazu führen, dass die für Freitag geplante Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts verschoben werden muss. «Dann fehlt ein wichtiger Hinweis auf den weiteren Zinspfad des Fed», so ein Händler. Umso mehr Bedeutung dürfte den heutigen Jolts-Daten zu den offenen Stellen zukommen.