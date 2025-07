Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag kaum verändert eröffnet und pendelt derzeit um den Schlussstand vom Vortag. Nach dem Rücksetzer vom vergangenen Freitag und der Stabilisierung vom Montag bleibt die Marke bei 12'000 Punkten in Reichweite. Am Berichtstag stehen Inflationsdaten aus den USA im Mittelpunkt. Diese werden mit Spannung erwartet, da sie für die Zinspolitik der US-Notenbank wichtig sind. Die Helaba erachtet die Zahlen gar als entscheidend für die FOMC-Sitzung Ende dieses Monats. Ein anderer Marktteilnehmer verweist auf das Protokoll des FOMC-Meetings vom Juni, das bei den Notenbankern noch keine Lust auf eine rasche Zinssenkung gezeigt habe. Erste Zahlen von grossen US-Banken könnten zudem Bewegung in die hiesigen Finanzwerte bringen.