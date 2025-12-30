Die könnte es am Nachmittag mit US-Konjunkturdaten durchaus geben, allen voran vom Frühindikator Chicago PMI. Besonderes Interesse dürfte auch das Fed-Protokoll am Abend auf sich ziehen. «In einem Marktumfeld mit extrem geringem Handelsvolumen kann dieses Protokoll wie ein Brandbeschleuniger wirken - sowohl in die eine, wie auch in die andere Richtung, je nach Inhalt und Interpretation», sagte ein Börsianer. Reagieren kann der Schweizer Markt allerdings darauf erst im neuen Jahr.