Am Vortag hatten US-Konjunkturdaten an den Märkten gemischte Gefühle hinterlassen. Insgesamt würden diese zwar auf eine sich abschwächende US-Wirtschaft hinweisen, immerhin aber nicht auf einen Kollaps, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote. In der Folge seien die Erwartungen an eine Zinssenkung durch das Fed im März vorerst leicht zurückgeschraubt worden. Für Verunsicherung hatte zudem Donald Trump mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie gesorgt.
Der SMI steht um 09.15 Uhr 0,18 Prozent höher bei 13'347,73 Punkten. Der SMIM der 30 wichtigsten Aktien hinter dem SMI fällt hingegen um 0,37 Prozent auf 3049,02 Punkte, wogegen der breite SPI um 0,04 Prozent auf 18'392,67 Punkte minim anzieht.
Knapp im Plus gehalten wird der SMI von den festen Schwergewichten Novartis (+0,3 Prozent) und vor allem Roche (+0,6 Prozent). Mehr als Roche legen einzig noch UBS (+0,7 Prozent) zu.
Nestlé (+0,1 Prozent) halten sich knapp im Plus. Die Aktien haben allein an den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres begleitet von einem Rückruf von Babymilch über 5 Prozent nachgegeben.
Die Mehrheit der Blue Chips gibt indes nach, allen voran Logitech (-3,7 Prozent), die ihren seit Mitte Dezember dauernden Sinkflug fortsetzen. Am Berichtstag belastet eine Abstufung durch Exane BNP Paribas, wie es in Marktkreisen heisst.
Deutlicher geben noch Julius Bär (-2,1 Prozent), Partners Group (-1,3 Prozent), Amrize (-1,1 Prozent) oder Galderma (-1,1 Prozent) nach.
Im breiten Markt fallen Adecco (-6,7 Prozent) nach einer Abstufung durch Jefferies auf «Underperform» markant. Auch Bucher (-2,4 Prozent) werden von einer Ratingsenkung gebremst. Hier hat Berenberg die Einstufung auf «Hold» zurückgenommen.
Steil nach oben geht es dafür mit Santhera (+11 Prozent). Das Pharmaunternehmen hat für sein wichtigstes Medikament Agamree eine lukrative Lizenzvereinbarung abschliessen können. Auch Basilea (+5,0 Prozent) sind gesucht, dies nach einem zuversichtlichen Geschäftsupdate.
Implenia (+5,4 Prozent) werden von einem Grossauftrag für den Brüttenertunnel beflügelt.
