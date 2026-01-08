Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit einer leicht positiven Tendenz eröffnet. Nach dem starken Start ins neue Jahr scheint vorerst eine Konsolidierung der jüngsten Gewinne angesagt, erklärten Händler. Dies hatte bereits am Vortag nach Erreichen des neuen Rekordstandes bei beinahe 13'400 Punkten eingesetzt. Zurückhaltung dürfte das Motto der Investoren aber auch mit Blick auf die am morgigen Freitag terminierten offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA sein. Dannzumal erhofft man sich weitere Indikationen hinsichtlich des künftigen Zinspfads der US-Notenbank.