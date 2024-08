Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag etwas fester in den Handel gestartet, allerdings bewegt sich der SMI nur knapp über der Nulllinie. Das Potential nach oben dürfte nach sieben Tagen mit steigenden Kursen nur noch begrenzt sein, immerhin hat der Leitindex das Niveau von vor dem globalen Absturz der Börsen von Anfang August praktisch wieder erreicht. An der freundlichen Grundstimmung habe sich grundsätzlich nicht viel verändert, heisst es in Marktkreisen. Vor dem mit Spannung erwarteten jährlichen Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole dürften sich die Investoren indes kaum mehr weit aus dem Fenster lehnen.