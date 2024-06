Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft kaum verändert. Es fehlten klare Vorgaben aus dem Ausland, heisst es am Markt. «Und aus dem Inland kommen derzeit kaum Impulse», sagt ein Händler. Die Märkte seien dabei, den US-Zinsentscheid zu verarbeiten, meint ein Händler. Dabei stehe die geänderte Zinsprognose der US-Notenbank Fed im Vordergrund, heisst es am Markt. Das Fed hatte die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Allerdings deute die neue Konjunkturprognose darauf hin, dass die Notenbank die Zinsen in diesem Jahr nur noch einmal und nicht wie bisher dreimal senken werde. Das sei eine leichte Enttäuschung, sagte ein Händler.