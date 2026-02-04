Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit kaum veränderten Indizes in den Handel gestartet. Die Sorgen um die teils exorbitanten Bewertungen in der KI-Branche greifen im Zuge der Berichtssaison weiter um sich. «Es wird immer schwerer, die Erwartungen zu erfüllen. Und selbst wenn sie übertroffen werden, ist der Markt nicht immer zufrieden», fasst ein Händler die Stimmung zusammen. An der Wall Street breitete sich zudem die Sorge aus, dass Softwareanbieter durch den KI-Einfluss ihrer Existenzberechtigung beraubt würden.