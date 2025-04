Dagegen sei ein Ende der Handelsspannungen zwischen den USA und China weiter nicht in Sicht und die Aussichten für den Welthandel verschlechtern sich zunehmend. Zudem dürften die Anleger vor dem langen Wochenende ihre Positionen wohl absichern und keine unnötigen Risiken eingehen wollen, heisst es am Markt weiter. Dass noch Impulse vor der am Nachmittag anstehenden Zinsentscheidung der EZB ausgehen, sei eher unwahrscheinlich. Denn eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte sei bereits eingepreist.