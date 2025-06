Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Die Wall Street hatte am Vorabend ihr Kursplus noch etwas ausgebaut und so für positive Vorgaben gesorgt. Angesichts einer leeren heimischen Agenda richtet sich der Blick für den Nachmittag nun auf einige US-Daten, darunter der ISM-Dienstleistungsindex und der ADP-Beschäftigungsbericht. Letzterer ist ein Fingerzeig für den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Zuvor hält noch die EZB am Donnerstag ihre Zinssitzung ab.