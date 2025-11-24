Zur Beruhigung der Lage hat laut Händlern vor allem beigetragen, dass der Präsident der Fed von New York, John Williams, die Möglichkeit einer weiteren kurzfristigen Zinssenkung wieder ins Spiel brachte. Das sei natürlich von allen als Zinssenkung im Dezember interpretiert worden. Grundsätzlich dürfte die Situation aber angespannt bleiben. Die Angst, dass die Kurseuphorie im Bereich KI bald ein schlimmes Ende nehmen könnte, bleibt jedenfalls virulent.