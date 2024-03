Die Schweizer Börse tendiert am Freitag nach einem festeren Start im frühen Geschäft knapp gehalten. Händler verwiesen auf die negativen Vorgaben aus den USA. Diese seien allerdings zu einem Teil schon vorweggenommen gewesen, meint ein Händler. «Der Markt setzt auf Zinssenkungen. Das stützt», so der Händler. Dass sich die Zinssenkungen wegen der jüngsten Preisdaten aus den USA etwas verzögern dürften, tue dieser Meinung keinen Abbruch. Möglicherweise stütze auch grosse Eurex-Verfall die Kurse, heisst es weiter. Am sogenannten Hexensabbat verfallen Optionen und Futures sowohl auf Aktien als auch auf Indizes. Dabei kommt es in der Regel bei hohen Umsätzen auch zu grösseren Kursbewegungen.

15.03.2024 09:30