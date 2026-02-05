Ein Zinsschritt wird dabei zwar nicht erwartet, aber Hinweise auf die Entwicklung in den kommenden Monaten. Bis vor kurzem schien eine weitere Senkung der Zinsen für die EZB kein Thema zu sein, das hat sich mittlerweile aber geändert. Die Stimmung habe wieder gedreht, heisst es etwa in einer Einschätzung der Commerzbank. Eine positive Note kommt am Berichtstag zudem aus Deutschland. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie haben im Dezember den jüngsten Anstieg bestätigt, zwar vor allem wegen der Rüstungsindustrie, aber nicht nur.