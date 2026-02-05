Ein Zinsschritt wird dabei zwar nicht erwartet, aber Hinweise auf die Entwicklung in den kommenden Monaten. Bis vor kurzem schien eine weitere Senkung der Zinsen für die EZB kein Thema zu sein, das hat sich mittlerweile aber geändert. Die Stimmung habe wieder gedreht, heisst es etwa in einer Einschätzung der Commerzbank. Eine positive Note kommt am Berichtstag zudem aus Deutschland. Die Auftragseingänge der deutschen Industrie haben im Dezember den jüngsten Anstieg bestätigt, zwar vor allem wegen der Rüstungsindustrie, aber nicht nur.
Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,08 Prozent tiefer bei 13'496,84 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI legt hingegen 0,13 Prozent auf 2158,66 Punkte zu und der breite SPI 0,02 Prozent auf 18'622,00 Punkte. Im SLI legen 16 Aktien zu und 14 geben nach.
An der Spitze der Blue Chips stehen derzeit Straumann (+3,9 Prozent). In Marktkreisen wird auf Rückenwind von starken Zahlen des US-Konkurrenten Align verwiesen.
Gut gesucht sind darüber hinaus auch Logitech (+2,9 Prozent), Amrize (+2,4 Prozent) oder Richemont (+1,7 Prozent).
Zurückgebunden wird der SMI insbesondere von den schwachen GS von Roche (-1,4 Prozent) sowie etwas moderater von Novartis (-0,8 Prozent). Novartis hatten am Vortag im Anschluss an die Jahreszahlen nach schwachem Beginn noch 1,6 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn zogen die Aktien bis am Vorabend um über 8 Prozent an, bei den GS von Roche lag die positive Jahresperformance bis gestern bei annähernd 10 Prozent.
Etwas im Fokus stehen die Aktien des Immo-unternehmens SPS im Anschluss an die Jahreszahlen. Die Titel stehen derzeit indes unverändert. Valiant (+1,4 Prozent) hingegen ziehen nach Zahlen klar an.
