Verschiedene Belastungsfaktoren

Derzeit belasten Zinsängste, steigende Ölpreise und die neue Eskalation im Nahen Osten. Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag verstärken nun die Spekulationen in den USA auf neue Zinserhöhungen. Dies hat am Freitag an der Wall Street zu einem Abverkauf der Technologiewerte geführt. «Genau das schwappte nach Asien über und könnte die Tech- und Halbleiterwerte auch hierzulande und in Europa unter Druck setzen», sagt ein Marktteilnehmer voraus.