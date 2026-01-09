Dem US-Jobbericht kommt grosse Beachtung mit Blick auf die weitere US-Geldpolitik zu. «Schwächere Daten als erwartet könnten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen befeuern. Zu schwache Daten könnten sich dann aber wiederum negativ auf die Stimmung auswirken», erklärt ein Händler. Zudem steht im Tagesverlauf möglicherweise die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA darüber an, ob die Zölle von Trump womöglich illegal waren. Anleger sollten sich entsprechend auf eine erhöhte Volatilität in allen Marktsegmenten einstellen.
Der SMI steigt gegen 09.15 Uhr um 0,26 Prozent auf 13'385,21 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,16 Prozent auf 2168,58und der breite SPI 0,20 Prozent auf 18'444,71 Punkte. Im SLI liegen 17 Werte im Plus, 12 geben nach. Swisscom sind unverändert.
Zu den Gewinnern zählen einmal mehr Tech-Werte. So legen Logitech (+1,8 Prozent), VAT (+0,8 Prozent) oder auch AMS Osram (+2,2 Prozent) zu. In Hong Kong feierte ein neues chinesisches KI-Unternehmen ein starkes Börsendebut. Zudem äusserte sich KeplerCheuvreux in einer Studie zu einigen Unternehmen und der Chip-Auftragsfertiger TSMC berichtete über einen Umsatzsprung im vierten Quartal.
Holcim (+1,2 Prozent auf 80,04 Fr.) profitieren von Kurszielerhöhungen, besonders Kepler Cheuvreux ist optimistisch und zieht das Kursziel auf 90 Franken bei unveränderter Kaufempfehlung nach oben.
Am Indexende liegen ohne Nachrichten die Titel von Alcon (-1,5 Prozent). Swiss Re (-0,5 Prozent) verlieren nach einer Kurszielsenkung von Morgan Stanley mit bekräftigter «Underweight»-Einstufung etwas an Boden. Auch andere Versicherungswerte wie Zurich (-0,8 Prozent) oder Swiss Life (-0,4 Prozent) schwächeln.
In der zweiten Reihe schnellen Tecan (+7,8 Prozent) nach Umsatzzahlen für 2025 und bestätigten Zielen nach oben.
dm/hr
(AWP)