Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit etwas höheren Kursen in den Handel gestartet. Insgesamt herrscht vor der Zahlenvorlage des Chip-Giganten Nvidia nach US-Börsenschluss aber gespannte Zurückhaltung am Markt. «Die Erwartungen sind - natürlich - gigantisch und der Respekt vor einer möglichen Enttäuschung entsprechend gross», meinte ein Händler. Allein wegen der Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums ist der Konzern mit seinen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) imstande, weltweit die Börsen zu bewegen.